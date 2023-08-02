التعليم: تسديد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة فى منافذ فورى والبريد المصرى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

ومن المقرر بدء عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين الماضى، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وفي بداية اللقاء، قال الوزير: "إن هذا اليوم ننتظره من العام للعام، فهو يوم هام لطلاب وأولياء الأمور بعد عام وجهد كبير، موجهًا التهنئة للطلاب بنجاحهم، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق وإثبات الذات فى مستقبلهم المشرق الذي يلبي أهدافهم وتطلعاتهم، كما وجه رسالة إلى أولياء الأمور بأن يثقوا في أبنائهم ويدعموا اختياراتهم لتحقيق التميز.

وتقدم الوزير بالشكر للجهات التى شاركت وزارة التربية والتعليم فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، فضلًا عن الفريق الكبير من وزارة التربية والتعليم ومن بينها الشئون القانونية والإدارة المركزية للأمن وغرف العمليات والمركز القومي للامتحانات والإدارة العامة للامتحانات والإدارة المركزية للتكنولوجيا وإدارة الإعلام والشئون الإدارية والسادة مديري المديريات التعليمية والملاحظين على ما بذلوه من جهد خلال فترة الامتحانات خاصة مع وجود عدد كبير من الطلاب يؤدون الامتحانات بلغ عددهم حوالي 800 ألف طالب على مستوى الجمهورية، والذي نتج عنه أداء الامتحانات بشكل منظومي متكامل ولائق.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أن الإعلام جزء لا يتجزأ من العملية التعليمة، مشيرا إلى أن التعليم قضية مجتمع مقدمًا للسادة الإعلاميين الشكر لتعاونهم مع الوزارة لخدمة العملية التعليمية.

ولفت الوزير إلى أنه تم الإعداد لامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة وتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة دقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات، فضلا عن تشكيل لجنة من 10 خبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لمواجهة الغش ومن بينها تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولات غش أو مخالفات، ومنع التحويلات لأي طالب في الصف الثالث الثانوي بين المدارس داخل الإدارة وبين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي، فضلًا عن تغيير رؤساء اللجان بشكل يومي حرصًا على الشفافية المطلقة، كما حرصت الوزارة على وضع باركود أعلى وأسفل ورقتي الأسئلة والإجابة، والتصحيح إلكترونيًا مع عمل مطابقة وتصحيح بعض الأوراق يدويًا لضمان الدقة البالغة للتصحيح هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة ورق امتحانات هذا العام ونماذج الإجابة على موقع الوزارة ليستفيد طلاب الثانوية العامة منها.

وأوضح الوزير أن أكثر المخالفات الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية كانت بخصوص حيازة أجهزة حديثة (تليفون –سماعة سمارت...) بإجمالي 479 فضية، وأخرى متعلقة بالغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بإجمالي 142 قضية، وقضايا خاصة بالمعلمين بإجمالى عدد 199 معلم مخالف، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الإطار.

واستعرض الوزير مؤشرات أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023، حيث بلغ عدد المتقدمين 763.206، والحاضرين 759.676، والناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 % ، أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني فهو 118.605، وعدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.

كما استعرض الوزير مؤشرات النجاح وفقًا لنوعية المدارس للعامين الدراسيين الماضي والحالي، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ 74.5% للعام الماضي، وبمدارس الثانوي العام بلغت العام الحالي 84.0% مقارنة بـ 78.0 للعام الماضي، وبلغت 88.6% للعام الحالي بالمدارس الرسمي لغات، مقارنة بـ 81.6% للعام الماضي، وبالنسبة للمدارس الخاصة (معان) فقد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الحالي 90.4% مقارنة بـ 74.5%، كما بلغت النسبة للمدارس الخاصة بمصروفات 70.0% وذلك للعام الحالي مقارنة ب 66.8 % للعام الماضي، أما بالنسبة للمدارس الخاصة لغات فقد بلغت النسبة 91.5% للعام الحالي مقارنة بـ 86.0% للعام الماضي، وبلغت النسبة المئوية للنجاح للمنازل والخدمات 52.0% للعام الحالي مقارنة بـ 40.1% للعام الماضي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد جاءت كالتالي: اللغة العربية 4049، واللغة الأجنبية الأولى 6131، واللغة الأجنبية الثانية 159703، والكيمياء 38715، والأحياء 17313، والجيولوجيا 16851، والفيزياء 13985، والرياضة التطبيقية 4683، والجغرافيا 18956، وعلم النفس والاجتماع 14352، والتاريخ، 1801، والفلسفة والمنطق 26258، والرياضيات البحتة 1548.

كما استعرض الوزير النسبة المئوية للنجاح العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام البابل شيت حيث بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي 2022/ 2023 ، 78.81% مقارنة بنسبة بلغت 74.47% للعام 2021/ 2022، و73.64% للعام 2020/ 2021.

وتابع الوزير أن النسبة المئوية للناجحين وفق الشعبة منذ تطبيق نظام البابل شيت للعام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة فقد بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية علوم 78.62% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 77.14% للعام 2021/ 2022، و75.87% للعام 2020/ 2021، كما بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية رياضيات 79.78% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 81.1% للعام 2021/ 2022، و76.04% للعام 2020/ 2021، وبلغ نسبة النجاح للشعبة الأدبية 78.74% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 68.38% للعام 2021/ 2022، و70.13% للعام 2020/ 2021.

وقال الوزير إن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالب بنسبة 0.39%، عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% بلغ 18319 طالب بنسبة 3.06%، عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% بلغ 35927 طالب بنسبة 6%، عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بلغ 52953 طالب بنسبة 8.84%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 75% إلى أقل من 80% بلغ 70120 طالب بنسبة 11.71%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 70% إلى أقل من 75% بلغ 86418 طالب بنسبة 14.43%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 65% إلى أقل من 70% بلغ 96621 طالب بنسبة 16.14%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 60% إلى أقل من 65% بلغ 95283 طالب بنسبة 15.91%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 55% إلى أقل من 60% بلغ 80889 طالب بنسبة 13.51%، عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 50% إلى أقل من 55% بلغ 59653 طالب بنسبة 9.96%، أما عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 50% والمعفون من اللغة الثانية بلغ 184 طالب بنسبة 0.03%.

كما أوضح الوزير أن نسب فئات المجموع للنجاح في الثانوية العامة منذ تطبيق نظام البابل شيت للعام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة فقد بلغت نسب فئات المجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 0.39% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 0.53% للعام 2021/ 2022، و0.49% للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 90% إلى أقل من 95% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 3.06% ، مقارنة بنسبة بلغت 4.76% للعام 2021/ 2022، و4.18 % للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 85% إلى أقل من 90% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 6% ، مقارنة بنسبة بلغت 6.99 % للعام 2021/ 2022، و6.86% للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 80% إلى أقل من 85% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 8.84% ، مقارنة بنسبة بلغت 9.68% للعام 2021/ 2022، و10.06% للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 75% إلى أقل من 80% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 11.71% ، مقارنة بنسبة بلغت 11.94% للعام 2021/ 2022، و12.08% للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 70% إلى أقل من 75% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 14.43% ، مقارنة بنسبة بلغت 15.10% للعام 2021/ 2022، و16.08% للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 65% إلى أقل من 70% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 16.14% ، مقارنة بنسبة بلغت 16.35% للعام 2021/ 2022، و17.12 % للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 60% إلى أقل من 65% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 15.91% ، مقارنة بنسبة بلغت 16.96% للعام 2021/ 2022، و17.17 % للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 55% إلى أقل من 60% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 13.51% ، مقارنة بنسبة بلغت 12.41% للعام 2021/ 2022، و12 % للعام 2020/ 2021، ونسب فئات المجموع من 50% إلى أقل من 55% للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغت 9.96% ، مقارنة بنسبة بلغت 5.25% للعام 2021/ 2022، و3.73 % للعام 2020/ 2021.

كما بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية رياضيات 79.78% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 81.1% للعام 2021/ 2022، و76.04% للعام 2020/ 2021، وبلغ نسبة النجاح للشعبة الأدبية 78.74% للعام الدراسي 2022/ 2023 مقارنة بنسبة بلغت 68.38% للعام 2021/ 2022، و70.13% للعام 2020/ 2021.

وأعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن بدء عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة 15 يومًا على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

وفى ختام المؤتمر، كرم الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة 2023 ومنحهم شهادات تقدير، مؤكدًا على حرصه على تكريم الطلاب الأوائل تقديرًا وتحفيزًا لهم، لمواصلة تفوقهم ونجاحهم فى تعليمهم الجامعى.

كما أجرى الوزير حوارا مع الأوائل موجها لهم أن يقدموا نصيحة لزملائهم لتفوقهم فى الدراسة، حيث أكدوا على ضرورة تحديد الأهداف، والمذاكرة، والاجتهاد، وتنظيم الوقت.