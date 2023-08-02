التعرق المفرط أثناء النوم قد يشير للإصابة بالسرطان

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يحدث التعرق فى الليل لأسباب عديدة منها الظروف الحارة والرطبة، كما يمكن أن يؤدى تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين إلى التعرق الليلى، ويمكن أن يكون عرضًا شائعًا للعديد من الحالات الطبية، وأكثرها إثارة للرعب هو السرطان، الملابس وملاءات الأسرة المبللة تمامًا لدرجة أن هناك حاجة لتغييرها فى منتصف الليل قد تكون مدعاة للقلق وقد تشير إلى وجود سرطان يحاول الجسم مكافحته، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

التعرق المفرط فى الليل هو عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة، بما فى ذلك السرطان، وغالبًا ما يشير التعرق الليلى الشديد بما يكفى لغمر ملابسك وأغطية الأسرة إلى حالة طبية أساسية أكثر خطورة.

ما هو سبب التعرق المفرط فى الليل؟

الفيزيولوجيا المرضية للتعرق الليلى المفرط فى السرطان لا تزال غير واضحة، ويُعتقد أنه عندما يحاول الجسم محاربة السرطان يسبب التعرق الليلى، فإن التغير فى مستوى الهرمون قد يرتبط أيضًا بالتعرق الليلى، كما أن ارتفاع الحرارة الملاحظ في السرطان هو أحد العوامل المسببة للسرطان.





بعض السرطانات التي يمكن أن تسبب التعرق الليلي هي:



1. سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يصيب الجهاز الليمفاوى، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والأعضاء التى تساعد الجسم على مكافحة العدوى، ويظهر على شكل انتفاخ فى العقدة الليمفاوية، ويعتبر التعرق الليلى من الأعراض الشائعة لسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، والتى تؤثر على جهاز المناعة لديك أيضًا، يمكن أن تكون الأعراض المصاحبة الأخرى هى الحمى وفقدان الوزن، والمعروفان معًا بأعراض "ب".

2. اللوكيميا

اللوكيميا هو سرطان خلايا الدم، التعرق الليلي من الأعراض الشائعة لسرطان الدم الحاد، وهو نوع من سرطان الدم يتطور بسرعة.

3. سرطان الجلد

سرطان الجلد يمكن أن يتطور فى أى مكان فى جسمك، ويعتبر التعرق الليلى من الأعراض الأقل شيوعًا للورم الميلانى، لكن يمكن أن يحدث إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

4. سرطان الثدى والبروستاتا والرئة

سرطان الثدى هو السرطان الأكثر شيوعا لدى النساء، ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، ويعتبر التعرق الليلى من الأعراض الأقل شيوعًا لهذه السرطانات، لكن يمكن أن يحدث إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، وأحيانًا يُلاحظ أيضًا في سرطان الكلى والغدة الدرقية المتقدم.

5. سرطان خلايا البلازما

المايلوما المتعددة هي سرطان خلايا البلازما، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد جسمك على مكافحة العدوى، التعرق الليلي هو عرض شائع للورم النخاعي المتعدد، لا يزال السبب الدقيق وراء تسبب بعض أنواع السرطان في التعرق الليلي غير مفهوم تمامًا، ويُعتقد أن الخلايا السرطانية قد تطلق مواد تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرق لأن جسمك يحاول أن يبرد.

هناك علامات شائعة أخرى للسرطان

- فقدان الوزن غير المبرر.. يعتبر فقدان الوزن غير المبرر بنسبة 10% من وزن الجسم أو أكثر في غضون بضعة أشهر علامة شائعة على الإصابة بالسرطان.

- التعب.. إنه عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة ، بما في ذلك السرطان.

- الحمى.. الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي.

- الألم.. يمكن أن يكون الألم من أعراض السرطان في أجزاء مختلفة من الجسم عادة في سرطان البنكرياس وما إلى ذلك.

- ألم الصدر.. يمكن أن يكون ألم الصدر أحد أعراض السرطان الذي انتشر إلى الرئتين أو أجزاء أخرى من الصدر مثل غشاء الجنب.

- صعوبة التنفس.. قد يكون هذا من أعراض سرطان الرئة أو أي سرطان آخر يشمل الرئة، يمكن أن يحدث ضيق التنفس أيضًا بسبب فقر الدم الشديد (انخفاض الهيموجلوبين).

- اضطرابات الأمعاء.. وتشمل الإمساك أو الإسهال، قد تكون هذه مشكلة متعلقة بالقولون / المستقيم أو من الممكن أيضًا وجود خلل في الكهارل مثل فرط كالسيوم الدم الذي يمكن أن يسبب الإمساك.