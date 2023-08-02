"التضامن" تصرف معاشات أغسطس لليوم الثانى

كتب مدحت وهبة

تصرف وزارة التضامن الاجتماعى لليوم الثانى معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى.

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات بموجبها يتم صرف التعويض الإضافى، منها على سبيل المثال انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة.

ووفقا للقانون يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية:

- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا فى أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة (50%) فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وعند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.