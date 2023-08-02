الأطفال المصابون بحساسية الطعام أكثر عرضة للربو

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام أكثر عرضة للإصابة بالربو فى سن السادسة بأربعة أضعاف مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من حساسية تجاه الطعام، كما لوحظ انخفاض وظائف الرئة لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الطعام، نُشرت نتائج الدراسة فى مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين، وفقا لما نشره موقع healthsite.

وقد يؤدى التعرض لدخان التبغ وتلوث الهواء أيضًا إلى زيادة فرصة إصابة الطفل بالربو، حيث ربطت الدراسة بين حساسية الطعام فى الطفولة والربو وانخفاض وظائف الرئة فى وقت لاحق فى مرحلة الطفولة.

مسببات الحساسية الغذائية الشائعة

تشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة حليب الأبقار والبيض والمحار والفول السودانى والجوز وفول الصويا، يمكنك البدء فى تقديم هذه الأطعمة لطفلك من سن 6 أشهر، لكن تأكد من تقديم واحد تلو الآخر وبكميات صغيرة جدًا وتحقق من أى رد فعل.

أعراض حساسية الطعام عند الأطفال

قد تظهر الأعراض في غضون بضع دقائق من التعرض لمسببات الحساسية، وتشمل هذه :

العطس.

سيلان أو انسداد في الأنف.

عيون حمراء وحكة دامعة.

الصفير والسعال.

طفح جلدي أحمر اللون يسبب الحكة.

في حالات نادرة، قد يؤدى إلى الحساسية المفرطة، وهي حالة طبية طارئة وتحتاج إلى علاج عاجل.

أعراض الربو عند الأطفال

ضيق الصدر ، والسعال ، وخاصة في الليل أو في الصباح الباكر ، والصفير ، ومشاكل التنفس (ضيق التنفس ، والتنفس السريع ، أو اللهاث في الهواء).

هل الربو في مرحلة الطفولة قابل للشفاء

لا يمكن علاج الربو في مرحلة الطفولة لكن يمكن السيطرة على الأعراض من خلال العلاج المناسب، والذى يمكن أن يمنع أيضًا تلف الرئة النامية، ويعتبر الربو حالة تستمر مدى الحياة بالنسبة للكثيرين.