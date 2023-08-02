"الأرصاد" تحذر من أجواء شديدة الحرارة وتكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديد الحرارة، رطبة على أغلب الأنحاء حارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مناشدة المواطنين بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.