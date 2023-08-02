اليوم السابع
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اشتعال حريق بمحل تجاري في منطقة العمرانية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:03 م
اشتعال حريق بمحل تجاري في منطقة العمرانية حريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق بمحل تجاري، فى شارع عبده منصور بمنطقة العمرانية في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 
 

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