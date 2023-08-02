وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، بأنها أُبلغت رسميًا من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة السموع.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية قد أفادت في وقت سابق مساء اليوم بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل الزعارير بالقرب من مستوطنة "اشتموع" المقامة على أراضي البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.