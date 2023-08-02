اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:17 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:04 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة 6 أكتوبر جثه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الحى الثالث داخل مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

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