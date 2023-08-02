أوقاف الأقصر تعلن بيع 405 صكوك ضمن مشروع صكوك الإطعام فى المدن المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه نجح رجال المديرية فى بيع 405 صكوك فى الإدارات المختلفة، ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444/2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه نجحت إدارات المديرية فى مشروع صكوك الإطعام في بيع ما يلي:- (إدارة أوقاف الزينية تم بيع عدد 75 صكا، وإدارة أوقاف بندر الأقصر 71، والقرنة 67، وإدارة أوقاف أصفون 60 صكًا، وإسنا 30.

أما فى إدارة أوقاف الطود فقد تم بيع عدد 33 صكا، وفى النمسا 25، وأرمنت بيع 18 صكًا، وفى البياضية بيع 17، وكومير 12، عليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 405 صكوك حتى تاريخه.