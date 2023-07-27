اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

الخميس، 27 يوليو 2023 11:49 ص
استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الأطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والرقابة والمتابعة بالمحافظة لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.
 
وأضاف أن فاعليات توزيع اللحوم تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.
 
من جانبها أشارت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال فى هذا المشروع التكافلى، مشددة على متابعة رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى لعمليات توزيع لحوم صكوك الإطعام  لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها .
 
 
 
 
 
 

 


وزارة الأوقاف

صكوك الإطعام

أوقاف البحيرة

محافظة البحيرة

القرى أكثر احتياجا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة