أمانى عوض عميداً لكلية التربية جامعة دمياط

بحضور الدكتور محمد جمعه وكليل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مرفت حامد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

من ناحيةأخري، انعقد اليوم الأربعاء مجلس طارئ لقطاع الدراسات العليا والبحوث جلسة رقم (147) برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط.

واستهل حمدان ربيع المجلس بتوجيه الشكر لكل من قدم لسيادته التهنئة من داخل الجامعة وخارجها

كما اكد حمدان ربيع ان المتابعة الدقيقة و الزيارات الميدانية و الجولات التفقدية جزء من البرنامج اليومي لمتابعة تنفيذ المهام المختلفة وهو ما كان معمولا به خلال فترة رئاسة الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة السابق مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة مؤكدا سعيه لاستكمال مسيرة التطوير بالجامعة