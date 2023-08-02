أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023.



إيقاف التداول على 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ليسيكو مصر، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 8.04%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 125.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 130.9 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7304 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5169 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.245 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 31.02%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.311 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 7.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.335 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.68%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 6.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.285 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.