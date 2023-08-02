أستاذ دراسات بيئية: التغيرات المناخية قد تؤدى لظاهرة الهجرة البيئية عالميًا

الأمير نصرى

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الأعاصير وبعض الظواهر والكوارث الطبيعية تحدث فى العالم ولكن ليست بهذه الشدة والعنف، وأصبحت الطبيعة هى الاستثناء وليست الحالة الطبيعية.

وأضاف عبدالمسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الأعاصير والفيضانات وسوء الأحوال الجوية بسبب درجات الحرارة التى زادت فى العالم، ونحن بدأنا للوصول لـ 1.5 درجة، بسبب زيادة انبعاث ثانى أكسيد الكربون.

وأكد عبد المسيح سمعان أن هذه الأمر يؤثر على البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحى ومناحى الحياة مما يؤدى للنزوح والهجرة البيئية مما يؤدى لتدمير المساكن والمزروعات مما يؤثر على الأمن الغذائى والصحة للمواطنين واقتصاد هذه الدول بسبب زيادة درجات الحرارة.

ولفت عبد المسيح سمعان، إلى أن مصر سباقة وتقود حملات تمويلية على مستوى العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، كما قدمت جهودا رائعة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.