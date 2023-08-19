8 نصائح للحفاظ على صحتك وتقوية المناعة والحد من الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الحيل اليومية التي يجب القيام بها لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed"، حيث يوصى خبراء التغذية بإدراج الأطعمة الحامضة والمالحة والزيتية، ومن بين الحبوب، احرص على تناول الشعير والأرز والقمح بما يوفر الدفء اللازم الذى يحتاجه الجسم.



وفيما يلى بعض النصائح الأخرى:

1 - تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

2 - تجنب الإفراط بتناول الأطعمة الثقيلة التي يصعب هضمها مثل اللحوم.

3 - استخدم فقط الماء الساخن للاستحمام لتجنب التهابات الجلد، واحرص على تدليك الجسم بالزيت الدافئ بعد الاستحمام.

4 - تجنب النوم أثناء النهار أي تجنب أخذ القيلولة.

5 - ابتعد عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال فترة التقلبات الجوية.

6 - لا تأكل إلا عندما تشعر بالجوع لأنك بهذه الطريقة تتسبب في التعرض لزيادة الوزن التي من أسبابها ضعف الجهاز المناعي.

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7 - تناول الأطعمة الباردة والخفيفة للهضم فهي الأفضل خلال فترة التقلبات الجوية.

8- تجنب الأطعمة الساخنة والمالحة وكذلك الأطعمة الزيتية والثقيلة.