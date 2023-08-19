7 فوائد صحية لتناول بذور الشمام.. هيقوى قلبك وعظامك

كتبت إيناس البنا

الشمام، المعروف أيضًا باسم الشمام ، هو فاكهة صيفية شهيرة تشتهر بمذاقها الحلو والمنعش. في حين أن معظم الناس يستمتعون بلحم الفاكهة ، فإن الكثيرين لا يدركون الفوائد الصحية التي تكمن في بذورها.

غالبا ما يتم التخلص بذور الشمام وفقا لموقع " health"، ولكنها في الواقع كنز دفين من العناصر الغذائية وتقدم مجموعة من المزايا الصحية المحتملة.

فوائد تناول بذور الشمام

1. قوة المغذيات

بذور الشمام غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، تحتوي على كمية جيدة من فيتامين أ ، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجلد والرؤية ووظيفة المناعة.

2. صحة القلب

تعد البذور مصدرًا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الصحية للقلب ، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية. قد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ ، وتعزيز ضغط الدم الصحي ، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

3. دعم الجهاز الهضمي

بذور الشمام مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز الهضم الصحي. تساعد الألياف على منع الإمساك، وتدعم حركة الأمعاء المنتظمة ، وتساهم في توازن ميكروبيوم الأمعاء.

4. تعزيز مضادات الأكسدة

تحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، ترتبط مضادات الأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وقد تساهم في الرفاهية العامة.

5. صحة العظام

توفر بذور الشمام معادن مهمة مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ، وهي ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، تساهم هذه المعادن في كثافة العظام وتدعم الوظيفة المناسبة للعضلات والأعصاب.

6. إدارة الوزن

يمكن أن يساعد مزيج البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية الموجودة في بذور الشمام في تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، قد يساهم تضمين هذه البذور في نظامك الغذائي في تحسين التحكم في الشهية ودعم أهداف إدارة الوزن.

7. صحة الجلد والشعر

الفيتامينات والمعادن الموجودة في بذور الشمام ، مثل فيتامين أ والزنك ، ضرورية لصحة الجلد والشعر، قد تساهم في تحسين ملمس البشرة وترطيبها والحفاظ على شعر قوي.