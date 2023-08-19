اليوم السابع
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5 عوامل تؤثر على تشكيل أنواع الشعاب المرجانية.. تعرف عليها

السبت، 19 أغسطس 2023 06:00 ص
5 عوامل تؤثر على تشكيل أنواع الشعاب المرجانية.. تعرف عليها الشعاب المرجانية
كتبت منال العيسوى

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أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشعاب المرجانية المصرية، أخر الأنواع التي ستتاثر بالتغيرات المناخية، وهى من الأنواع القوية التي لن تضر من تأثير التغيرات المناخية.
 
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه خلال الفترة الحالية مصر تعمل على حمايتها لمواجهة التغيرات المناخية، لكن بالتوازى مع هذه التصريحات فأن علماء البحار والمحيطات، أكدوا أن هناك عدة عوامل تؤثر على تشكيل الشعاب المرجانية، خلال هذا التقرير سنرصد هذه العوامل، والتي تنحصر في الرياح أووالتيارات أودرجة الحرارة أوالملوحة.
 

أولا الرياح 

تعتبر الرياح والتيارات الهوائية والمائية من أبرز العوامل المهمة التي تؤثر في تشكيل وظهور الشعاب المرجانية الفردية، كما انها تساعد في تحديد اتجاهها  وشكل وموقع الجزر المرجانية الرملية، كما انها أيضا تحدد أماكن وجود جزر الشعاب المرجانية المنخفضة ، والتي أحيانا تطور وتظهر على الشعاب المرجانية.
 

ثانيا التيارات الهوائية

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على تشكيل الشعاب المرجانية، هي التيارات خاصة التي تولدها الرياح السائدة والمنتشرة بشكل أساسي، وغالبا يكون فيها نطاق المد والجزر كبير وشديد، حيث تصبح تأثيراته ذات قيمة وأهمية كبيرة.
 

ثالثا 

العوامل البيولوجية 
تعد أيضا العوامل البيولوجية من أهم المحددات لكيفية تشكيل الشعاب المرجانية هو سر وجود المادة العضوية داخل الشعاب المرجانية والمعروفة باسم "زوكنسالثى"، وهى المادة تم اكتشاف تواجدها داخل كل الأنسجة الحية المتواجدة في كافة أنواع الشعاب المرجانية إضافة للعديد من الرخويات التي تمتلك الأصداف الضخمة.
 

رابعا التبييض اليدوى للشعاب

وهناك العديد من العوامل التي من صنع الانسان وتسبب خطر دائم على الشعاب المرجانية، حيث تتعرض يوميا للمخاطر بسبب انواع الكائنات الحية المفترسة،  أو حدوث عمليات التبييض في الماء باستخدام مادة الكلور.
 

خامسا النفايات والتسريبات البترولية

هناك أيضا بعض التأثيرات لعدد من الأنشطة البشرية في المياه ، منها تراكم النفايات في مياه البحار، أو ورمي البلاستيك، أوالتسربات النفطية والزيتية.
 
 

الشعاب المرجانية

نفايات البلاستيك

التيارات الهوائية المواقع البحرية

مواقع الغوص

رياضة الغوص



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