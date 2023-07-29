19 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات العمليات والكشف مجانا بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اليوم السبت، مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء 19 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كل قرى ومدن المحافظة.

وأعلن مستشفى فى بيان، أن الأطباء القادمون وفق بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية وهى "الأزهر - القاهرة - المنصورة ـ الزقازيق" خلال الفترة من (2023/7/29 حتى 2023/8/4).

وتضم قائمة الأطباء تخصصات تخدير وجراحة اطفال وجراحة عامة وأنف وأذن وحنجرة وجهاز هضمى ورعاية مركزة وأطفال وعظام وباطنة وأشعة ومسالك ونساء وتوليد وجراحة تجميل وجراحة مخ وأعصاب وجراحة أوعية وجراحة قلب وصدر وطب وجراحة العيون.

كما أعلنت مستشفى بئر العبد التخصصي، أنه تم حجز حالة طفل رضيع عمره 40 يوما بوحدة العزل بالحضانه لمدة 22 يوما، وكان يعانى من التهاب رئوى شديد وفشل تنفسى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى لمدة 9 أيام وخروجه بعد ذلك من المستشفى، بعد أن تلقى الرعاية الطبيه اللازمه بمستشفى بئر العبد، وإجراء عملية استئصال كامل للرحم والمبيضين لحالة تعاني من نزيف شديد، وورم ليفي بالرحم، وتم استئصال كيس دهني جنيني لحالة تعاني من كيس كبير على المبيض وعمل العديد من الولادات الطبيعية والقيصرية وعمل حالات كحت وأخذ عينة من بطانة الرحم.

وإجراء جراحة لمريضة تعانى من آلام الرقبة والأكتاف والذراعين نتيجة انزلاق غضروفى عنقى متعدد، وتم إجراء جراحة لاستئصال الغضاريف العنقية المنزلقة، وتركيب غضاريف صناعية (أقفاص كربونية) والمريضة بعد الجراحة فى حالة صحية جيدة وتحسن فورى بشكل ملحوظ، وإجراء جراحة لمريضة تعانى من آلام بأسفل الظهر والطرفين السفليين نتيجة لضيق بالقناة العصبية وانزلاق غضروفى قطنى متعدد، وتم إجراء جراحة لتوسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف واستبداله بغضاريف صناعية مع تثبيت ودمج الفقرات بواسطة شرايح ومسامير معدنية، والمريضة بعد الجراحة فى حالة صحية جيدة، وبدء المشى بعد 24 ساعة فقط من الجراحة.