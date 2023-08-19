وزير الخارجية العراقي يؤكد مواصلة بلاده لجهود مكافحة الإرهاب في العالم

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل جهودها لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وقال حسين - خلال كلمته في حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن جرائم الإرهاب التي تهدف إلى نشر الخوف لن تسود أبدا، مجددا التزام العراق بدعم جميع الإجراءات التي تخفف من ضحايا الأزمات الإنسانية.

وأضاف حسين أن ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة بالعراق يعد من أكثر الأيام التي شهدت حوادث مأساوية في تاريخ العراق، لأنه أودى بحياة العديد من أعضاء الأمم المتحدة وفي مقدمتهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.. مشيرا إلى أن هذه الحادثة أظهرت تضامن الأمم المتحدة ودول العالم مع العراق.