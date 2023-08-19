وزير التنمية المحلية يفتتح تطوير ديوان محافظة القليوبية والمركز التكنولوجي 

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة، حيث اشتملت أعمال التطوير على إنشاء طابق جديد يضم الإدارات المستحدثة، والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة.

ويأتى أعمال التطوير في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.

كما افتتح الوزير، المركز التكنولوجى بالديوان العام مساحته 116م2 بتكلفة 1.20 مليون جنيه، وعدد العاملين 9 وعدد الشبابيك 8 وعدد الخدمات المقدمة 6 (ما بين طلبات ارفاق مستندات وافادة وتوريد محصل خارجي وسداد عام وشكوى وطلب عام) ومتوسط عدد المترددين يوميا 40 مواطنا وتم تشغليه فى مارس 2023 (عدد العاملين على مستوى المراكز التكنولوجية 173 بمساحة 1700م2 عدد الشبابيك 106 وعدد الخدمات المقدمة 766 ويبلغ متوسط عدد المترددين 785.