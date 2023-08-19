اليوم السابع
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بتكلفة 33 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مجزر كفر سعد ببنها

السبت، 19 أغسطس 2023 02:45 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مجزر كفر سعد ببنها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2.
 
وأوضح محافظ القليوبية، أن المجزر يضم حاليا صالتين للذبيح تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، بالإضافة إلى عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، ويعمل بالنظام اليدوي فضلا عن مبنى إداري، وتصل التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 33 مليون جنيه تقريبا.
 
جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155.

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