وزير التنمية المحلية: دعم محافظة القليوبية بـ 250 ألف شجرة مثمرة وزينة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشى أهل مصر المرحلتين (ب، ج)، وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة، واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بحديقة النصب التذكارى فى بنها، موضحا أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالى 2023 - 2024 بلغت حوالى 825 مليون جنيه منها، وذلك على مشروعات رصف الطرق وكبارى وانفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والانارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم دعم المحافظة بحوالى 250 ألف شجرة (أشجار مثمرة وزينة وخشبية) لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان على اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وكذا تطوير كورنيش النيل بينها لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة.

وقال محافظ القليوبية، أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالى 210م ومتوسط عرض 25م بتكلفة 42.2 مليون جنيه وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسى فى الاتجاهين بطول 1 كم وعرض 20م واستحداث ميدان فى نهاية المشروع، مضيفاً أنه شمل التطوير أيضا رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الدينى باعتباره مدخل المشروع بطول 275م وعرض 15م، ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500م ومتوسط عرض يصل إلى 13م.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان د، أن تطوير ممشى أهل مصر (المرحلة ب) يبدأ من أمام البنك الأهلى، ويبلغ طوله 1850م بداية من كوبرى كفر الجزار حتى نهاية منطقة الاندية وقد تم الانتهاء من المرحلة (أ وب ) بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، لافتا إلى أن ممشى أهل مصر (المرحلة ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادى الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وجارى التجهيز والاعداد للمرحلة (د) والذى يمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م والتكلفة التقديرية تبلغ حوالى 20 مليون جنيه ويتم تنفيذ الممشى من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف الهجان، أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا فقد تم تنفيذ المرحلة الاولى بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزى للتعمير (تبدأ من امام مستشفى الجامعة حتى كمين اتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25م)، وفى المرحلة الثانية بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه والتى تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقى مروراً بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبى مرورا بالمصنع الحربى بطول 1300م ومتوسط عرض 20م).