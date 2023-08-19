هل تساعد النظم الغذائية النباتية في خفض مستويات الكوليسترول؟

كتبت إيناس البنا

تعد مستويات الكوليسترول المرتفعة مصدر قلق كبير للعديد من الأفراد، لأنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى، بينما يمكن للأدوية أن تلعب دورًا في إدارة الكوليسترول ، هناك أدلة متزايدة على أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون وسيلة فعالة وطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

الأنظمة الغذائية النباتية والكوليسترول

وفقا لموقع " healthsite"، تتمحور الأنظمة الغذائية النباتية حول استهلاك الأطعمة المشتقة من النباتات، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، مع تقليل أو التخلص من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، عادة ما تكون هذه الحميات منخفضة في الدهون المشبعة والمتحولة ، والتي من المعروف أنها تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

1. تقليل تناول الدهون المشبعة

غالبًا ما تحتوي المنتجات الحيوانية على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"، تقلل النظم الغذائية النباتية بشكل طبيعي من تناول الدهون المشبعة ، مما يساعد في إدارة الكوليسترول.

2. غني بالألياف القابلة للذوبان



العديد من الأطعمة النباتية غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار من خلال الارتباط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي والمساعدة في إفرازها من الجسم.

3. الستيرولات النباتية

تحتوي بعض الأطعمة النباتية ، مثل المكسرات والبذور ، على الستيرولات النباتية التي يمكن أن تمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء ، مما يساهم بشكل أكبر في خفض مستويات الكوليسترول.

الدعم العلمي

أظهرت العديد من الدراسات فوائد خفض الكوليسترول للأنظمة الغذائية النباتية:

وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الأفراد الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم مستويات أقل بكثير من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم

تظهر الأبحاث التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن النظم الغذائية النباتية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثيرها الإيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.