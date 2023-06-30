أفضل 7 مشروبات صباحية تخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة

كتبت إيناس البنا

هل يمكنك تحسين مستويات الكوليسترول لديك باستخدام مشروبات منزلية الصنع بشكل طبيعي؟ الجواب هو نعم يمكنك.

الكوليسترول وفقا لموقع " healthsite"، مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في الدم، يتم استخدامه من قبل الجسم لتكوين خلايا وهرمونات جديدة.

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول: البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

على الرغم من أنه مفيد في صنع وبناء خلايا جديدة، إلا أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول في الدم يمكن أن تكون علامة سيئة على صحتك العامة. تزيد مستويات الكوليسترول غير الصحية من مخاطر الاضطرابات الطبية الكارثية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك ، من المهم أن يراقب الشخص عن كثب مستويات الكوليسترول وأن يتأكد من أن قلبه وصحته العامة تحت السيطرة.

كيف تتحكم في مستويات الكوليسترول لديك؟

أول شيء يجب التعرف عليه بشأن علاج ارتفاع الكوليسترول هو أن ما تأكله له تأثير كبير على جسمك وصحتك الداخلية، وينطبق الشيء نفسه على ارتفاع الكوليسترول، لتحقيق أقصى استفادة منه والحفاظ على مستويات LDL تحت السيطرة ، يجب على المرء التأكد من أن الوجبات التي يضيفونها إلى طبقهم صحية وتخفض الكوليسترول.

تمت مناقشة كل من المشروبات التي يجب تناولها باعتدال وتلك التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يتضمن أيضًا قائمة من الاستراتيجيات الإضافية التي قد تكون مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى خفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي أكثر.

شاي أخضر

يمكن لمضادات الاكسدة ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الشاي الأخضر أن تخفض مستويات LDL الضار والكوليسترول الكلي. ومع ذلك ، لا تشرب الشاي الأخضر بمفردك. دائما لديك شيء لتتماشى معه. يمكن استخدام إما ملف تعريف الارتباط أو قطعة بسكويت دايجستيف.

حليب فول الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، يمكن استخدام حليب الصويا أو الكريمات بدلاً من الكريمة أو غيرها من منتجات الألبان عالية الدسم للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها.

مشروبات الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، والذي يشكل في المعدة مادة شبيهة بالهلام ويتفاعل مع أملاح الصفراء لمنع امتصاص الكوليسترول وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

عصير الطماطم

قد يخفض اللايكوبين ، المتوفر بكثرة في الطماطم ، الكوليسترول الضار LDL ويساعد في رفع مستويات الدهون. بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن عصير الطماطم يحسن تركيز اللايكوبين. النياسين والألياف ، التي تخفض الكولسترول ، وفيرة أيضًا في عصير الطماطم.

عصير التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ، وكلاهما قد يخفض مستويات الكوليسترول، ما عليك سوى وضع بعض التوت مثل الفراولة أو العنب البري أو العليق أو التوت في الخلاط مع بعض الزبادي.

عصائر الحليب النباتية

إذا كنت تستمتع بشرب الحليب، فاحرص على إجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة عندما يكون الكوليسترول مرتفعًا. يعد التحول إلى الحليب النباتي أول الحلول العديدة. هناك مكونات في العديد من أنواع الحليب النباتي قد تخفض أو تتحكم في مستويات الكوليسترول.

مشروبات الكاكاو

المكون الأساسي للشوكولاتة الداكنة هو الكاكاو، يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافانول، والتي قد تخفض مستويات الكوليسترول، قال المختصون إن تناول مشروب 450 ملغ يحتوي على فلافانول الكاكاو لمدة شهر قلل من الكوليسترول الضار LDL مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".

الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي توجد بكثرة في الكاكاو ويمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول، هي فائدة أخرى.