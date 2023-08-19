اليوم السابع
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نقيب المعلمين: منح ملف رقمنة الخدمات للأعضاء أولوية اتساقا مع توجه الدولة

السبت، 19 أغسطس 2023 01:24 م
نقيب المعلمين: منح ملف رقمنة الخدمات للأعضاء أولوية اتساقا مع توجه الدولة خلف الزناتى، نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة تعمل بكل جهدها فى ملف رقمنة خدمات النقابة العامة، وكل الخدمات المتاحة بالفرعيات التابعة لها، اتساقاً مع توجه الدولة فى هذا الملف، لتوفير خدمات المعلمين بأسرع وقت ممكن ، مشيراً إلى أن النقابة العامة تعد لدخول جميع المعلمين سواء فى الخدمة أو المعاشات، على تطبيق "نقابتي" فى المستقبل القريب، بعد رقمنة جميع خدمات النقابة خاصة القرض الحسن وقرض الزواج وإعانات الأمراض المستعصية وخدمات العمرة والحج والدورات التدريبية المتاحة .
 
 
 
وطالب نقيب المعلمين، جميع مسئولي الفرعيات واللجان النقابية بالتفاعل البناء مع أي مشكلة للمعلمين على السوشيال ميديا، والرد على الشائعات، لمواجهة حملات التشويه الممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها ، قائلاً : يجب أن نواجه هذه الشائعات المغرضة، بالتوعية المستمرة والتثقيب للحفاظ على وحدتنا فى مواجهة الدعوات الهدامة.
 
 
 
وكان قد قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن دفعة معاشات شهر يوليو الماضى شهدت زيادة بقيمتها الإجمالية وصلت إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك فى قيمة معاشات الأعضاء فقط، حتى بلغت قيمة إجمالي الدفعة نحو 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن استمرار زيادة أعداد المستحقين للمعاشات دون إقرار تعديلات قانون النقابة يمثل تحديا كبيرا أمام مجلس النقابة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة.
 
 
 
وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ 86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.
 
 
 
 

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