الأربعاء.. نقابة المعلمين تجتمع لبحث إمكانية صرف معاشات يوليو للأسر المستحقة

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين ، إنه من المقرر أن تعقد هيئة مكتب النقابة العامة اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، للوقوف على إمكانية صرف دفعة معاشات يوليو الماضى للأسر المستحقة، من عدمه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للدفعة تقدر بحوالى 40 مليون جنيه، وأن النقابة لم تتمكن من توفير الموارد اللازمة لتغطية الدفعة وصرفها فى موعدها.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة قد صرفت دفعة يوليو للأعضاء المستحقين خلال الشهر الماضى يقيمة 100 مليون جنيه، مؤكدا أن النقابة فور تأكدها من توفر الموارد المالية اللازمة للمعاشات تتخذ قرار الصرف فورا.

وكان قد قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن دفعة معاشات شهر يوليو الماضى شهدت زيادة بقيمتها الإجمالية وصلت إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك فى قيمة معاشات الأعضاء فقط، حتى بلغت قيمة إجمالي الدفعة نحو 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن استمرار زيادة أعداد المستحقين للمعاشات دون إقرار تعديلات قانون النقابة يمثل تحديا كبيرا أمام مجلس النقابة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة.

وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ 86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.