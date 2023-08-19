نظافة القاهرة ترفع التراكمات ومخلفات الهدم بمنطقة عرب اليسار بمحيط القلعة

كتب سيد الخلفاوى

رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس الإدارة، مخلفات الهدم بمنطقة عرب اليسار بمحيط القلعة بحى الخليفة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث تم تكليف الإدارة المركزية للشوؤن الفنية والمهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية بالدفع بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئه لرفع تلك التراكمات.

وتم الدفع بعدد 45 قلاب كبير وعدد 4 لودر وعدد 2 حفار وعدد 3 بلدوزر والبدء في رفع التراكمات والمخلفات وتسوية وتمهيد الأرض، وفق خطط محافظة القاهرة للتطوير الشامل وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة التاريخية والاسلامية بالخليفة ومصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

وتأتى الإزالة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين واستكمالا لأعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.