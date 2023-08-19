نصاب أون لاين.. اعترفات المتهم بالاستيلاء على أموال الشباب فى المقطم

كتب أحمد حسني

استمعت النيابة العامة لأقوال متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى منطقة المقطم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بإنشاء حساب عبر منصة "فيس بوك" وإدعاء قدرته على توظيف الشباب فى وظائف برواتب مجزية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من كل شاب، لكن قوات الأمن كشفت أمره بعد مداهمته وضبطه.