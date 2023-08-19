نصاب أون لاين.. اعترفات المتهم بالاستيلاء على أموال الشباب فى المقطم

استمعت النيابة العامة لأقوال متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى منطقة المقطم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المتهم اعترف بإنشاء حساب عبر منصة "فيس بوك" وإدعاء قدرته على توظيف الشباب فى وظائف برواتب مجزية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من كل شاب، لكن قوات الأمن كشفت أمره بعد مداهمته وضبطه.
رجال الأمن فى مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مديرالأمن تمكنوا من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" )، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب"، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول)، كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى (عميلين " سيئى النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).
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