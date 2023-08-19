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نادي بورفؤاد الرياضي يحصد برونزية البطولة العربية للأندية في لعبة الجودو

السبت، 19 أغسطس 2023 10:52 م
نادي بورفؤاد الرياضي يحصد برونزية البطولة العربية للأندية في لعبة الجودو لاعبات النادي
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن نادي بورفؤاد عن حصول اللاعبة البورسعيدية "مريم السيد زهري" لاعبة الجودو بنادي بورفؤاد الرياضي علي المركز الثالث على مستوى العرب والميدالية البرونزية في البطولة العربية للأندية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة وذلك في منافسات تحت 15 سنة مرحلة الأشبال وزن (63 ك). 
 
‏‎وتعد هذه البطولة من أقوى البطولات وأكبر الأحداث الدولية حيث شارك فيها 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط.
 
كما حقق كل من اللاعبة "منة الله حارس" بمرحلة الناشئات 70 كجم و اللاعبة "ملك احمد قوطة" مرحلة البراعم 52 كجم المركز الرابع ، وحقق الاعب "محمد حارس" 42 كجم و الاعب "ادهم حسن" 50 كجم المركز السابع .
 
‏‎يذكر أن الجهاز الفني لفريق الجودو يتكون من  ‏‎دكتور وليد سالم المدير الفني ، كابتن أماني تمام مدربة آنسات ، عز الدين فتحي مدرب شباب ، عبدالرحمن حسن اداري ، والمشرف العام على النشاط ، مها كامل عضو مجلس الادارة.
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‏‎‏‎اللاعبات الفائزات
اللاعبات الفائزات

 

لاعبات النادي
لاعبات النادي

 

 

لاعبة نادي بورفؤاد
لاعبة نادي بورفؤاد

 


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