مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان في حادث تصادم على الطريق الإقليمي في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى 3 أشخاص بينهم شقيقين مصرعهم، في حادث تصادم سيارتين، بالطريق الإقليمي في الجيزة، وتم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم، بالطريق الإقليمي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين، مما أدى لمصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين، يقيمون بإحدى قرى مركز العياط.

تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وإزالة آثار الحادث، وحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.