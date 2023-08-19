مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي قرية كوم النور دشطوط بمركز سمسطا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم النور دشطوط في مركز سمسطا.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف: مصطفى محمود علي، 24 سنة، مقيم قرية ننا بإهناسيا، جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، كما تم نقل محمد نادى عطية، 21 سنة، مقيم قرية كوم النور، مصاب بكسر فى القدم اليسرى، وتم تحويله من مستشفى سمسطا المركزي إلى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.