مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب يبلغ من العمر 33 سنة مصرعه أسفل عجلات قطار لدى مروره بمزلقان قرية المعلا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة مجلس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بدهس أحد القطارات للشاب "أحمد.طه" 33 سنة، مقيم بقرية المعلا وذلك لدى مرور بمزلقان القرية على السكة الحديد، ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد شهد طريق الندى لاند بمنطقة البياضية شمال مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة على طريق الندى لاند التابع لمنطقة البياضية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الرحمن ناصر" 43 سنة، وإصابة 3 آخرين وهم كل من "جرجس سعيد" 43 سنة، و"سيد أحمد" 40 سنة، و"أبانوب عبد النور" 31 سنة، مصابين بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم تحرير عن ذلك محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.