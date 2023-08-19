مش لتجميل أسنانك بس.. الفينير يعالج فراغات الأسنان المتسببة في مشاكل النطق

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة جيهان فكرى، أستاذ طب الفم والأسنان والعميد السابق لطب أسنان جامعة المنيا، عن أن عيوب الأسنان والفراغات التي توجد بين الأسنان تؤثر على مخارج الألفاظ والنطق، موضحة أن مشاكل النطق لها علاقة بعيوب الأسنان فإذا كان وضع الأسنان غير صحيح سيكون هناك تأثير على النطق.

الفينير

وأضافت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان هناك فراغات بين الأسنان يمكن أن يسبب مشاكل في نطق الكلمات والحروف، ولابد من عمل زراعة للأسنان أو "فينير" أو ما يطلق عليه هوليوود سمايل لسد الفراغات، موضحة أننا نقوم بعمل دراسات لبحث كيفية تاثير الأسنان على النطق وما هي المعوقات التي تعيق عملية النطق والصوت عند وجود فراغات في الأسنان.

وأشارت إلى أن تجميل الأسنان ليس بهدف شكل الأسنان فقط ولكن لإصلاح مشاكل وأمراض موجودة بالأسنان والفم، وتأثيرها على وظائف الكلام والنطق، مضيفة أنه يمكن عمل تعويضات للأنف والعين بعمل تركيبات من السيلكون من أجل الحالة النفسية للمريض عند تعرض المريض لفقدان أجزاء من الوجه في الحوادث أو الإصابة ببعض الأمراض، ولكى يستطيع المريض ممارسة حياتة الطبيعية دون حدوث مشاكل وبصبغات بلون البشرة.

وأكدت أن هذه التركيبات لا أحد يقوم بها سوى أطباء التركيبات، مشيرة إلى أن طب أسنان جامعة المنيا لديه قسم متخصص لإجراء هذا النوع من التركيبات، مضيفة، أن لدينا مستشفى لطب الأسنان على مساحة 2500 متر، وتجرى العمليات الكبرى، مكونة من 6 أدوار والخدمات مجانية، موضحة ، إن المستشفى أساسها تعليمى ويتم تقديم جميع الخدمات مجانا.