مسئول أوكراني يكشف تفاصيل عمليتي تفجير جسر القرم

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كشف رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني فاسيل ماليوك عن تفاصيل عمليتين لتفجير جسر القرم في أكتوبر 2022 وفي يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريا في نوفجورود.

ففي كييف، نقلت وكالة أنباء "يكورينفورم" الأوكرانية عن رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني قوله إنه خلال أول عملية خاصة لتفجير الجسر عبر مضيق كيرتش في أكتوبر 2022، استخدمت دائرة الأمن الأوكرانية شاحنة تحمل 21 طنا من الهكسان، أخفيت داخل غطاء سميك لدرجة أن الماسحات الضوئية عند نقاط التفتيش لم تتمكن من اكتشافها، موضحا أن عملاء إدارة الأمن الاستراتيجي بلف المتفجرات داخل غطاء تغليف سميك.

وأضاف ماليوك، الذي خطط وأشرف بنفسه على العملية الخاصة: "كان شعورا لا يوصف. عندما وقع الانفجار صرخنا بصوت عال حيث كان التوتر في الداخل هائلا".. ونشر جهاز الأمن صورا لأول مرة تظهر الاستعدادات للعملية.

وفيما يتعلق بالعملية الثانية، لفت المسئول الأمني الأوكراني إلى أن عنصرا يحمل علامة النداء "هنتر" لعب دورا رئيسيا في تنظيم الهجوم، من خلال إنشاء مسيرات بحرية، مما ألحق أضرارا بأحد "رموز نظام بوتين".

وأضاف أنه تم زيادة كمية المتفجرات التي تحملها المسيرات البحرية إلى 850 كجم من الهكسان، وتم تحديث نظام التحكم في المسيرات البحرية لإنشاء نموذج جديد نوعيا من المسيرة "أفنجر".

وشدد رئيس إدارة أمن الدولة على أن جسر القرم هدف مشروع لأوكرانيا، وأن اتفاقيات جنيف التي تنظم قواعد الحرب، لا تتضمن أي حظر على مهاجمة مثل هذه الأشياء.

يشار إلى أنه كان هناك انفجاران استهدفا جسر القرم، كان الأول في 8 أكتوبر 2022 ، عندما تضرر مسار سكة حديد الجسر نتيجة الانفجار ودمرت عدة مساحات من قسم الطريق السريع، ووقع الآخر في 17 يوليو الماضي.

وعلى الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، اليوم، على مطار عسكري في منطقة نوفجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا، مشيرة إلى تضرر طائرة واحدة بالمطار وإندلاع حريق في حظيرة الطائرات وعدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم.

وأوضحت الوزارة الروسية - في بيان - أن "نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا في حوالي الساعة 10.00 صباحا اليوم بتوقيت موسكو باستخدام طائرة بدون طيار على مطار عسكري في منطقة نوفجورود.. تم اكتشاف الطائرة بدون طيار من خلال نقطة المراقبة الخارجية للمطار ودُمرت بأسلحة خفيفة".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة الهجوم على المطار اندلع حريق في حظيرة الطائرات وسرعان ما أخمدته فرق الإطفاء، وتضررت طائرة واحدة، فيما لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.