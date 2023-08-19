مدير الشباب والرياضة بالأقصر يشهد المؤتمر الأول لاتحاد شباب أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ، فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد شباب أرمنت المعتمد الرسمى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة المنسق العام المهندس إسلام الدهرين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول مدير شباب ورياضة الأقصر، إن المؤتمر الأول لاتحاد شباب أرمنت، جاء بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية تشترك فيها الوزارات المعنية والنواب وشباب اتحاد أرمنت، وذلك من خلال الحوار وعرض القضايا والتعرف على تطلعاتهم المستقبلية، حيث حضر المؤتمر الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعدد كبير من الشباب والقيادات المجتمعية بأرمنت.

ومن أولى التوصيات التي خرج بها المؤتمر الشبابي لإتحاد شباب أرمنت، عقد اجتماع دوري مع مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر لبحث خطط الكيان، وكيفية المشاركة في الفعاليات المحلية والقومية تحت مظلة الوزارة والمديرية، حيث سيتم عقد بروتوكول تعاون بين وكيل وزارة القوى العاملة واتحاد شباب أرمنت لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وعقد لقاء مع منسقين اتحاد شباب أرمنت لبحث طلبات شباب أرمنت والعمل على إيجاد الحلول لتلك الطلبات، وعقد لقاء دوري مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لعرض المشكلات والعمل على إيجاد الحلول لها.

وكانت قد كرمت إدارة شباب الأقصر بقيادة عمر حرز الله مدير الإدارة، عدد من العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية التابعين لإدارة شباب الأقصر والمتميزين، وذلك تطبيقاً للنهج الذي تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة في إطار الدعم والتحفيز والتشجيع على الاستمرار في الأداء الوظيفي، وسعياً نحو خلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الوزارة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030م، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة.