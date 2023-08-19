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مخصصات إجازة رعاية الأطفال للعاملات بالدولة ترتفع لـ992 مليون جنيه

السبت، 19 أغسطس 2023 03:30 ص
مخصصات إجازة رعاية الأطفال للعاملات بالدولة ترتفع لـ992 مليون جنيه مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة في قيمة المخصصات الموجهة في الموازنة العامة للدولة كمساهمة حكومية في التأمين علي العاملات في إجازة لرعاية أطفالهن، لتقدر بنحو 922.2 مليون جنية مقابل 778.4 مليون جنية العام المالي السابق 2022/2023، حسبما يؤكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجلس النواب

الحكومة

موازنة 2324

رعاية الطفل

التأمين علي العاملات



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