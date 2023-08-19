محافظ بورسعيد يوجه بإقامة أسواق حضارية في أحياء الزهور والضواحى

بورسعيد - محمد فرج- محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اجتماعا، لاستعراض الموقف التنفيذي في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، وذلك بحضور المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وعدد من مديري الإدارات المختصة، ومقاولو المشروعات، في إطار المتابعة المستمرة لسير ومستجدات العمل في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.

واستمع محافظ بورسعيد، لنسب ومعدلات الأعمال التي شهدتها عدد من المشروعات وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، ومشروع تطوير شارع الحرية بمدينة بورفؤاد، ومنطقة فاطمة الزهراء، موجهاً الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل، لإنجاز اعمال التطوير وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد باقامة اسواق حضارية جديدة، في مناطق ( على بن ابي طالب بحي الزهور، والسيدة خديجة بحي الضواحي، و نهضة مصر بحي الضواحي) وذلك ضمن خطة التنمية والتطوير الموسعة التي تشهدها أحياء الزهور والضواحي، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مجمعات خدمية حضارية تتماشى مع رؤية وخطط التنمية المستدامة ببورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال، والإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت، موجها بالمتابعة الميدانية أولا بأولا، للتأكد من تنفيذ المشروعات على درجة عالية من الكفاءة.