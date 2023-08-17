اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستعرض إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:37 ص
محافظ بورسعيد يستعرض إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء المحافظ خلال الاجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل الغضبان، للوقوف على آخر المستجدات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء. 
 
حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وأعضاء لجنة التصالح في مخالفات البناء، والأجهزة المعنية بالاحياء،  و ممثلي( الحماية المدنية – شرطة المرافق) والإدارات المختصة بالديوان العام. 
 
واستمع محافظ بورسعيد، من المختصين حول ٱخر مستجدات العمل فيما يتعلق بملف التصالح بمحافظة بورسعيد،  كما استعرض شرحا حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها.
 
 
 
الحضور بالاجتماع
الحضور بالاجتماع

السكرتير العام ببورسعيد
السكرتير العام ببورسعيد

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع

محافظ بورسعيد خلال الاجتماع
محافظ بورسعيد خلال الاجتماع

 


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