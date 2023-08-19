محافظ بورسعيد: البدء فى إنشاء محطة البيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية

و استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، عددا من مقترحات اليات تنفيذ المشروع، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد ، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الإقتصاد القومي للدولة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، و يدعم الإنتاج الحيوانى والنباتى وتحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء فى وضع دراسة تفصيلية لجوانب المشروع، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء فى الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد، مؤكدا على متابعته المستمرة و تقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع، نظرا لمردوده و أهميته فى الاقتصاد القومى.