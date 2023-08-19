اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 08:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار عقد لقاءات جماهيرية على مستوى الأحياء

السبت، 19 أغسطس 2023 08:32 م
محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار عقد لقاءات جماهيرية على مستوى الأحياء لقاءات جماهيرية بالمواطنين
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

 

وفى هذا الصدد، واصل رؤساء أحياء الإسكندرية عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم مع التنبيه على جميع المختصين بالشكاوى بحل مشكلات المواطنين فى الحال بمختلف مجالاتها مع الاستمرار فى تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطنى الثغر.

 

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

 


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