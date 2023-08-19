كيف تسبب السكريات المضافة حصوات الكلى؟

كتبت رانيا عامر

حذرت إحدى الدراسات الحديثة من تناول بعض المأكولات مثل البسكويت والكعك بكثرة ، بالإضافة الي المشروبات الغازية مما يؤدي إلى خطر الإصابة بتكوين حصوات الكلى. وذلك وفقا لما نشره موقع dailymail.

وأوضح عدد من الباحثين خلال الدراسة أن تناول كميات أكبر من السكريات المضافة الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة تزيد من فرصة الإصابة بتكوين حصوات الكلى .وتصيب حصوات الكلى أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتحدث بسبب الفضلات في بلورات الدم.

وقد تتراكم البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، ما يؤدي إلى ألم شديد والتهابات في الكلى إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

كما أكد الأطباء أن المشروبات المحسنة بالسكر والحلويات والآيس كريم والكعك والبسكويت يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.وأجري الباحثون في المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية في دولة الصين تجارب على 30 ألف شخص تم جمعها على مدار 11 عاما.

وأبلغ المشاركون بأنفسهم عما إذا كان لديهم تاريخ من حصوات الكلى، وتم تقدير استهلاكهم اليومي من السكريات المضافة من وجباتهم الغذائية .

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا أكثر السكريات المضافة لديهم فرصة أكبر بنسبة 39٪ لتطوير حصوات الكلى.وبالمثل، فإن أولئك الذين حصلوا على أكثر من ربع طاقتهم الإجمالية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة بنسبة 88% للإصابة بهذه الحالة.

وتشمل عوامل الخطر المعروفة لحصوات الكلى، السمنة والإسهال المزمن، والجفاف والسكري. الآن، يقول الباحثون إن الاستهلاك المرتفع للسكريات المضافة يجب أن يضاف إلى القائمة.

ومن جانبه أشار الدكتور شان يين إلى وجود ارتباط بين استهلاك السكر المضاف وحصوات الكلى. كما شدد الطبيب علي ضرورة الحد من تناول السكر المضاف الذي يساهم في تكوين حصوات الكلى.