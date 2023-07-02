شركات المشروبات الغازية تعرب عن قلقها بعد تحذير الصحة العالمية من الأسبرتام

كتبت أمل علام

أكد محللون أن إحدى شركات المياه الغازية ستشهد قدراً من الضرر من قرار منظمة الصحة العالمية، الذى يلوح فى الأفق، بشأن الأسبارتام الذى تستخدمه فى تصنيع منتجاتها من المشروبات الغازية "الدايت".

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فإن مثل هذا التصنيف للمادة المضافة الشائعة فى يوليو من قبل مركز بحوث السرطان، التابع لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يدفع المستهلكين وشركات الأغذية وتجار التجزئة والمطاعم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيقاومون أو يجدون بدائل .

ولكن بالنسبة للشركة الشهيرة، التى شكلت منتجاتها منخفضة السعرات الحرارية ثلث إجمالي حجم بيعها فى 2022، أكد المحللون أن التحول إلى محلي طبيعي قد يكون أسهل من العديد من الشركات الأخرى التى تستخدم الأسبارتام.

وقال تشارلي هيجز، الشريك المساعد فى إحدى الشركات الشهيرة من المشروبات الغازية، أحد أفضل أنظمة الإنتاج والتوزيع على مستوى العالم الذين اجتازوا بنجاح الكثير من العقبات فى الماضى، قامت الشركات فى عام 2012 بتعديل عملية تصنيع تلوين الكراميل فى مادة الكولا الخاصة بها لتلبية متطلبات مبادرة الاقتراع في كاليفورنيا التي تهدف إلى الحد من تعرض الناس للمواد الكيميائية السامة.

وأضاف الموقع، أنه يمكن للشركة المنافسة الأخرى المنتجة للمشروبات الغازية أن تتفوق على منافستها لأنها ابتعدت عن الأسبارتام إلى مزيج من السكرالوز وأسيسولفام البوتاسيوم في وقت سابق.

واستبدلت الشركة لأول مرة المادة المضافة من بعض المشروبات الغازية الدايت في الولايات المتحدة في عام 2015 ، لكنها أعادتها فى بعض المنتجات بعد عام، ولكنها أزالت الأسبارتام مرة أخرى في عام 2020.