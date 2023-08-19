كل ما تريد معرفته عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID

كتب عبد الحليم سالم

يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، هو المؤسسة الرائدة في العالم المكرسة لتسوية نزاعات الاستثمار الدولية، لديها خبرة واسعة في هذا المجال ، بعد أن أدارت غالبية حالات الاستثمار الدولية وهو مركز تابع لمجموعة البنك الدولى التى يتراسها حاليا أجاى بانجا.

وقد اتفقت الدول على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كمنتدى لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في معظم معاهدات الاستثمار الدولية وفي العديد من قوانين وعقود الاستثمار.

تأسس ICSID في عام 1966 من قبل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار)، و اتفاقية ICSID هي معاهدة متعددة الأطراف صاغها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي لتعزيز هدف البنك المتمثل في تعزيز الاستثمار الدولي. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مؤسسة مستقلة وغير مسيسة وفعالة لتسوية المنازعات.

يساعد توفرها للمستثمرين والدول على تعزيز الاستثمار الدولي من خلال توفير الثقة في عملية تسوية المنازعات. كما أنه متاح للنزاعات بين الدولة والدولة بموجب معاهدات الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة ، وكسجل إداري.

يوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بحسب المعلومات المنشورة عنه في الموقع الرسمي للبنك الدولى ، تسوية المنازعات عن طريق التوفيق أو الوساطة أو التحكيم أو تقصي الحقائق. تم تصميم عملية ICSID لمراعاة الخصائص الخاصة لنزاعات الاستثمار الدولية والأطراف المعنية ، والحفاظ على توازن دقيق بين مصالح المستثمرين والدول المضيفة.

ويتم النظر في كل قضية من قبل لجنة التوفيق المستقلة أو هيئة التحكيم ، بعد سماع الأدلة والحجج القانونية من الأطراف. يتم تعيين فريق حالة مخصص لـ ICSID لكل حالة ويقدم مساعدة الخبراء طوال العملية. تم إدارة أكثر من 900 حالة من هذا القبيل من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حتى الآن.

كما يعمل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على زيادة الوعي بالقانون الدولي بشأن الاستثمار الأجنبي وعملية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. لديها برنامج واسع من المنشورات ، بما في ذلك المجلة الرائدة ICSID Review-Foreign Investment Law Journal وتنشر بانتظام معلومات حول أنشطتها وقضاياها. يقوم موظفو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بتنظيم الأحداث وتقديم العديد من العروض التقديمية والمشاركة في المؤتمرات حول تسوية منازعات الاستثمار الدولية في جميع أنحاء العالم.