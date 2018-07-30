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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:05 ص
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فى دعوى تطالبها بتعويض 80 مليون دولار..

المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار يتسلم مستندات تدين السلطات التركية

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:00 ص
المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار يتسلم مستندات تدين السلطات التركية الرئيس التركي رجب طيب أودغان
كتب محمد إبراهيم
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تسلم المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (ISCID)، من شركة بلجيكية مستندات ومقاطع فيديو وصور جديدة تدين الحكومة التركية، فى  دعوى تحكيم دولى ضد تركيا مطالبة حكومتها بـ80 مليون دولار.

جاء ذلك بعد أن قدم دفاع الشركة البجيكية "Cascade Investments NV"، للخدمات الإعلامية  حافظة المستندات الجديدة للمحكمة، وتتضمن رصد كامل لانتهاك الحكومة والسلطات التركية فى اسطنبول بعد محاولة عزل الرئيس التركى رجب طيب أوردغان فى يوليو 2016، فضلا عن مصادرة غلق مقر الشركة مما يعتبره المركز الدولى لتسوية المنازعات انتهاكا تجارياً يضر بالمستثمر.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، أن السلطات التركية قامت بمهاجمة مبنى شركة " كاسكيد " للخدمات الإعلامية والتى تملك شركة جيهان نيوز للتوزيع بتركيا، بزعم أنها يمتلكها أنصار حركة غولن.


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المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار

تركيا

Cascade Investments NV




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