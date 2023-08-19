كاليفورنيا تحذر من فيضانات شديدة وانهيارات طينية بسبب إعصار هيلاري

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اتجه إعصار هيلاري المداري القوي ، اليوم السبت ، إلى جزيرة بابا المكسيكية، ما تسبب في تعطيل الحياه هناك وغلق المدارس والمصالح الحكومية في حين أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المجاورة تحذيرات من فيضانات شديدة وانهيارات طينية حال وصول الإعصار إلى الولاية في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن إعصار هيلاري القوي وصل قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك يوم أمس الجمعة مصحوبًا بعاصفة قوية من الفئة الرابعة تسببت في هطول أمطار غزيرة على مدينة تيخوانا الحدودية مما هدد بتعرضها لانهيارات طينية قبل التوجه إلى جنوب كاليفورنيا كأول عاصفة استوائية هناك منذ 84 عامًا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة قد تسبب فيضانات شديدة وانهيارات طينية وحتى أعاصير في جميع أنحاء المنطقة. ونمت قوة هيلاري بسرعة في وقت مبكر من أمس الجمعة قبل أن تفقد بعض قوتها، حيث بلغت سرعة رياحها القصوى 130 ميلاً في الساعة (215 كم / ساعة) ليلة الجمعة، بانخفاض من 145 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة). ومع ذلك، كان من المتوقع أن يظل إعصارًا عند الاقتراب من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية وعاصفة استوائية عند الاقتراب من جنوب كاليفورنيا في وقت لاحق من اليوم.

ولم تصل أي عاصفة استوائية إلى اليابسة في جنوب كاليفورنيا منذ 25 سبتمبر 1939، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية التي حثت السكان في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا من الساحل إلى الجبال والصحاري الداخلية بضرورة توخي الحذر في حين حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من تهديدات محتملة للحياة والممتلكات.

وأشارت أحدث التوقعات إلى توجه هيلاري إلى اليابسة على طول منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شبه جزيرة باجا منذ صباح اليوم، على بعد حوالي 200 ميل (330 كيلومترًا) جنوب مدينة إنسينادا الساحلية على المحيط الهادئ. ومع تحركها شمالًا، قد تتسبب هيلاري في هطول أمطار غزيرة على تيخوانا الحدودية مترامية الأطراف في المكسيك والتي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة بشكل خاص وأضحت تتعرض لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تضاريسها الجبلية حيث تطفو الأكواخ على المنحدرات مع القليل من النباتات لتثبيت التربة في مكانها. بالإضافة إلى ذلك، يعيش عشرات الأشخاص تحت الأقمشة في الشوارع وفي القنوات في مناطق الفيضانات، بما في ذلك المهاجرون الذين يصلون يوميًا من مختلف أنحاء العالم.

وفي ليلة أمس الجمعة، كانت هيلاري تتمركز على بعد حوالي 285 ميلاً (460 كيلومترًا) جنوب غرب كابو سان لوكاس ، بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا. وكانت تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 13 ميلاً في الساعة (20 كم / ساعة) وكان من المتوقع أن تتجه شمالاً أكثر. وفي لاباز، العاصمة الخلابة لولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية المطلة على بحر كورتيز، قامت الشرطة بدوريات في الشواطئ المغلقة لإبعاد السباحين عن الأمواج وتم إغلاق المدارس في خمس بلديات.