اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قطع المياه غدا عن قرى وتوابع بني بخيت وشاويش ببنى سويف لأعمال الإحلال والتجديد

السبت، 19 أغسطس 2023 01:07 م
قطع المياه غدا عن قرى وتوابع بني بخيت وشاويش ببنى سويف لأعمال الإحلال والتجديد قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي "بني بخيت وتوابعها ، بني سويف، وشاويش /اهناسيا"، غداً الأحد من 8 صباحاً وحتى 3 عصرا، وذلك للقيام بأعمال ربط خط مياه بلاستيك 8 بوصة "إحلال وتجديد" بمدخل قرية بني بخيت.
 
وتتقدم الشركة فى بيان لها باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط، لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فانها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 

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