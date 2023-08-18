محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بقرى حياة كريمة

أسيوط-هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،آخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وتأتي هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة ، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس ناجح عبدالرحمن مدير الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذي لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والعمل على تذليل كافة المعوقات والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت وخاصة تلك التي قاربت على الإنتهاء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لحل أي مشكلة قد تطرأ مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمليات التنفيذ ونهو الأعمال طبقاً للمواصفات المقررة ووفقاً للجدول الزمني المحدد دون تقاعس أو تراخي.

أكد المحافظ، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا مشيرًا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه لتوصيل الخدمة لكل القرى والعزب من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى .

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة للأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على المشروعات حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة الموقف يوميًا مع المنفذين على أرض الواقع من مهندسين ومقاولين أعمال للوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها أولًا بأول.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه جاري تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه منها 9 محطات معالجة و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه هو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقاً لافتاً إلى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.