فيتامين B .. فوائده الصحية ومصادره الغنية بالمغذيات

كتبت إيناس البنا

في عالم الفيتامينات والمعادن، غالبًا ما يتم التغاضي عن أحد العناصر الغذائية الأقل شهرة ولكن القيمة بشكل لا يصدق: فيتامين B، الذي يُطلق عليه غالبًا الفلافونويد أو الفلافونويد الحيوي، ويلعب فيتامين B دورًا حيويًا في دعم صحتنا ورفاهيتنا.

الفوائد الصحية لفيتامين ب

يحتوي فيتامين B على مجموعة من المغذيات النباتية المعروفة باسم الفلافونويد، والمعروفة على نطاق واسع بخصائصها المضادة للأكسدة.

تلعب هذه المركبات الطبيعية دورًا مهمًا في حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الضارة، وهذا بدوره يمكن أن يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم طول العمر بشكل عام.

صحة القلب

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، ارتبطت مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، قد تساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وكلها تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم المناعة

يمكن لبعض مركبات الفلافونويد أن تعزز الاستجابة المناعية للجسم، ما يساعد على درء العدوى والأمراض.

صحة الدماغ

قد يكون لمركبات الفلافونويد تأثير إيجابي على صحة الدماغ، ما قد يقلل من خطر التدهور المعرفي والاضطرابات التنكسية العصبية.

حماية الجلد

تُظهر بعض مركبات الفلافونويد خصائص واقية من الضوء ، مما يساعد على حماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تمتلك الفلافونويد أيضًا خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في إدارة الالتهابات المزمنة والحالات المرتبطة بها.

ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب

لحسن الحظ، فإن دمج فيتامين ب في نظامك الغذائي سهل مثل الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة المليئة بالمغذيات. بعض المصادر الممتازة للفلافونويد تشمل:

الحمضيات

وفقًا للطب المؤكسد وطول العمر الخلوي ، فإن البرتقال والليمون والجريب فروت وغيرها من ثمار الحمضيات غنية بالفلافونويد مثل هسبريدين وكيرسيتين.

التوت

تتغذى العنب البري والفراولة والتوت والعليق بأنثوسيانين ، وهو نوع من الفلافونويد.

خضار ورقية

تحتوي السبانخ واللفت والخضروات الورقية الأخرى على مركبات الفلافونويد التي تقدم عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية.

البصل والثوم

هذه المواد الغذائية الأساسية للمطبخ مليئة بمادة الكيرسيتين ، وهي مادة الفلافونويد ذات الخصائص القوية المضادة للأكسدة.

الشاي

يحتوي كل من الشاي الأخضر والأسود بوفرة في مادة الكاتيكين ، وهو نوع من الفلافونويد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية.

دمج فيتامين ب في نمط حياتك

للاستفادة من فوائد فيتامين ب، ضع في اعتبارك إجراء هذه التغييرات البسيطة على روتينك اليومي:

اختر قوس قزح من الفواكه والخضروات لضمان حصولك على مجموعة متنوعة من مركبات الفلافونويد.

ارتشف كوبًا من الشاي الأخضر أو ​​الأسود للاستمتاع بالفوائد المحتملة لمضادات الاكسدة.

تناول وجبة خفيفة من التوت كطريقة لذيذة ومغذية لزيادة تناول الفلافونويد.

اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة لزيادة استهلاك الفلافونويد.

في حين أن فيتامين Bقد لا يكون اسمًا مألوفًا مثل بعض الفيتامينات الأخرى ، لا ينبغي التقليل من دوره في تعزيز الصحة والرفاهية، من دعم صحة القلب إلى تعزيز جهاز المناعة ، فإن فوائد مركبات الفلافونويد واسعة النطاق.