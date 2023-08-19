فتح موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة غدا

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، بصفة استثنائية، وذلك اعتباراً من غد الأحد 20 أغسطس وحتى الجمعة 25 أغسطس 2023.

مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، وذلك من خلال الرابط الآتي https://www.gizaedu.net/tran.htm، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وفي سياق متصل، وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم باعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل علي أولياء الأمور.

وأكد محافظ الجيزة أن القرار يأتى استجابةً لرغبات أولياء أمور الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم، وذلك نظراً للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة فى بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم فى مدارس متباعدة فى حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبء مالي ونفسي واجتماعي.