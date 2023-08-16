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تعليم الجيزة تعيد فتح موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الأحد المقبل

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:08 ص
تعليم الجيزة تعيد فتح موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الأحد المقبل موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تعيد مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم فتح الموقع بشكل استثنائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، وذلك من خلال الرابط الآتي  https://www.gizaedu.net/tran.htm، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ونبهت المديرية على أولياء الأمور التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا، وفى حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.


التحويل الالكتروني بين المدارس

رابط التحويل بين المدارس

تعليم الجيزة

خطوات التحويل بين المدارس

مدارس الجيزة



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