عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تزيد سلوكياتك وخيارات نمط حياتك من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول، ولا يمكنك التحكم في بعض عوامل الخطر ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول عن طريق تغيير الأشياء التي يمكنك التحكم فيها، وفقا لما نشره موقع onlyhealth وقد يساهم اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة في ارتفاع نسبة الكوليسترول والحالات ذات الصلة، مثل أمراض القلب.

وقد يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني الكافي إلى زيادة الوزن ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية ، مما يزيد من احتمالية تجمع الرواسب الدهنية فيها. قد يؤدي التدخين أيضًا إلى خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد".

يخفض داء السكري من النوع 2 مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد") ويرفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الضار".

وترتبط السمنة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ، وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد. يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري. تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن خطة لتقليل وزنك إلى مستوى صحي. تعرف على المزيد حول زيادة الوزن والسمنة .

يمكن أن تسبب الحالات الصحية الأخرى ، مثل فرط كوليسترول الدم العائلي ، مستويات عالية جدًا من الكوليسترول الضار. ويعاني بعض الأشخاص من حالة وراثية تسمى FH. تسبب هذه الحالة مستويات عالية جدًا من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، أو "الضار بدءًا من سن مبكرة ، والتي إذا تُركت دون علاج ، فإنها تستمر في التدهور مع تقدم العمر.